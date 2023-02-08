Daily Mail: инвесторы из Катара сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Инвесторы из Катара сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По данным источника, потенциальные владельцы первым делом окажут финансовую поддержку на трансферном рынке. Их цель — возвращение клуба на вершину английского футбола.

Ранее сообщалось, что заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» подал британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.