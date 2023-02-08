0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:25

Daily Mail: инвесторы из Катара сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Инвесторы из Катара сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По данным источника, потенциальные владельцы первым делом окажут финансовую поддержку на трансферном рынке. Их цель — возвращение клуба на вершину английского футбола.

Ранее сообщалось, что заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» подал британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.

Источник: Daily Mail
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» выиграть у «Колорадо» в матче НХЛ
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 9057
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
В театре «Современник» отменили спектакль с Ахеджаковой
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ резервов для контратаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тен Хаг: «Марсьяль не был на сто процентов готов в этом сезоне»