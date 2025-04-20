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«Ипсвич» и «Арсенал» встретятся в матче 33-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра пройдет на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Ипсвич» — «Арсенал» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В России отсутствуют официальные трансляции матчей чемпионата Англии. Видео появляются в тематических сообществах «ВКонтакте» и «VK Видео».
«Арсенал» располагается на втором месте в АПЛ с 63 очками, «Ипсвич» — на 18-й строчке турнирной таблицы с 21 очком. Встреча команд в первом круге завершилась победой «канониров» со счетом 1:0.