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Сегодня, 21:00

«Ипсвич» — «Челси»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ипсвич» примет «Челси» в матче английской премьер-лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Ипсвич» примет «Челси» в матче 19-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 30 декабря. Игра пройдет на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче и начнется в 22.45 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

С ключевыми событиями и результатом игры «Ипсвич» — «Челси» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
30 дек, 22:45. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
Челси
Футбол
ФК Ипсвич Таун
ФК Челси
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