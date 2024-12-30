«Ипсвич» примет «Челси» в матче 19-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 30 декабря. Игра пройдет на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче и начнется в 22.45 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

С ключевыми событиями и результатом игры «Ипсвич» — «Челси» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».