«Манчестер Сити» забил шесть безответных голов «Ипсвичу»

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ипсвич» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 6:0.

У горожан дублем и результативной передачей отметился Фил Фоден, еще по голу забили Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлин Холанн и Джеймс Макати. Кевин Де Брейне сделал три голевых паса в этой игре.

Команда Хосепа Гвардиолы продлила беспроигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. «Сити» набрал 38 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Ипсвича» 16 баллов и 18-я позиция.