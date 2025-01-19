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Сегодня, 21:23

«Манчестер Сити» забил шесть безответных голов «Ипсвичу»

Алина Савинова
Кевин Де Брейне (справа) и Фил Фоден (слева).
Фото AFP
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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ипсвич» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 6:0.

У горожан дублем и результативной передачей отметился Фил Фоден, еще по голу забили Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлин Холанн и Джеймс Макати. Кевин Де Брейне сделал три голевых паса в этой игре.

Команда Хосепа Гвардиолы продлила беспроигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. «Сити» набрал 38 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Ипсвича» 16 баллов и 18-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
19 янв, 19:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
0:6
Манчестер Сити
1
Футбол
ФК Ипсвич Таун
ФК Манчестер Сити
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