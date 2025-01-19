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«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Ипсвич» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Getty Images
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«Ипсвич» примет «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 19 января. Игра состоится на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ипсвич» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Ипсвича набрал 16 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. Горожане с 35 баллами располагаются на восьмой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
19 янв, 19:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
Манчестер Сити

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ипсвич Таун
ФК Манчестер Сити
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