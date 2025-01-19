«Ипсвич» примет «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 19 января. Игра состоится на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ипсвич» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Ипсвича набрал 16 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. Горожане с 35 баллами располагаются на восьмой строчке премьер-лиги.

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