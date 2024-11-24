«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Испвич» в первом матче Аморима

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Ипсвичем» в матче 12-го тура АПЛ — 1:1.

Манкунианцы провели первый матч под руководством нового главного тренера команды Рубена Аморима. Ранее команду возглавлял Эрик тен Хаг, которого временно сменил Рууд ван Нистелрой, исполнявший обязанности главного тренера.

Счет на 2-й минуте открыл форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд. На 43-й минуте хозяева отыгрались, отличился Омари Хатчинсон.

«Манчестер Юнайтед» (16 очков) занимает 12-е место в АПЛ после 12 игр. «Ипсвич» (9) идет на 18-й строчке в турнирной таблице.