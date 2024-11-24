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Сегодня, 21:26

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Испвич» в первом матче Аморима

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рубен Аморим (слева) и Алехандро Гарначо.
Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Ипсвичем» в матче 12-го тура АПЛ — 1:1.

Манкунианцы провели первый матч под руководством нового главного тренера команды Рубена Аморима. Ранее команду возглавлял Эрик тен Хаг, которого временно сменил Рууд ван Нистелрой, исполнявший обязанности главного тренера.

Счет на 2-й минуте открыл форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд. На 43-й минуте хозяева отыгрались, отличился Омари Хатчинсон.

«Манчестер Юнайтед» (16 очков) занимает 12-е место в АПЛ после 12 игр. «Ипсвич» (9) идет на 18-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
24 нояб, 19:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:1
Манчестер Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Ипсвич Таун
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

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