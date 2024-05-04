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Сегодня, 16:42

«Ипсвич» впервые с 2002 года сыграет в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ипсвич» на своем поле обыграл «Хаддерсфилд» в матче 46-го тура Чемпионшипа — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Уэса Бернса (27-я минута) и Омари Хатчинсона (48-я).

«Испвич» гарантировал себе второе место по итогам сезона. Таким образом, команда Кирана Маккенны вышла в АПЛ.

«Ипсвич» сыграет в высшем английском дивизионе впервые с сезона-2001/02, когда он в последний раз вылетел из АПЛ. Первое место в чемпионшипе занял «Лестер», который возвращается в АПЛ спустя год.

Третье место в АПЛ в плей-офф разыграют «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич».

Англия. Чемпионшип. 46-й тур
04 мая, 00:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
2:0
Хаддерсфилд

Футбол
ФК Ипсвич Таун
0
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