Гвардиола о продлении контракта с «Манчестер Сити»: «Надеюсь, теперь мы сможем выиграть еще больше трофеев»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что рад остаться в английском клубе еще на два сезона.

21 ноября «горожане» объявили о продлении контракта с 53-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на год.

«Манчестер Сити» так много значит для меня. Это мой девятый сезон здесь. Мы пережили вместе столько удивительных моментов. Я испытываю особые чувства к этому футбольному клубу. Вот почему я так рад, что останусь еще на два сезона. У меня есть все, о чем только может мечтать тренер, и я очень это ценю. Надеюсь, теперь мы сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом Англии и 2-кратным обладателем Кубка страны, а также выиграла ряд других трофеев.