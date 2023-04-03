Исполняющий обязанности тренера «Челси» Салтор: «Я здесь, потому что клуб посчитал это правильным шагом»

Бруно Салтор, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после увольнения Грэма Поттера, высказался о своей новой роли в клубе.

«Если я здесь, то потому, что клуб посчитал это правильным шагом. Я говорил с правлением, они меня поддержали. Это огромный вызов. У меня большой опыт, я постараюсь помочь игрокам», — цитирует Салтора журналист Фабрицио Романо.

2 апреля Челси объявил об увольнении Поттера. В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2). Салтор дебютирует на новом посту 4 апреля в матче против «Ливерпуля». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.