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Сегодня, 16:22

Исполняющий обязанности тренера «Челси» Салтор: «Я здесь, потому что клуб посчитал это правильным шагом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бруно Салтор, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после увольнения Грэма Поттера, высказался о своей новой роли в клубе.

«Если я здесь, то потому, что клуб посчитал это правильным шагом. Я говорил с правлением, они меня поддержали. Это огромный вызов. У меня большой опыт, я постараюсь помочь игрокам», — цитирует Салтора журналист Фабрицио Романо.

2 апреля Челси объявил об увольнении Поттера. В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2). Салтор дебютирует на новом посту 4 апреля в матче против «Ливерпуля». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Челси
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