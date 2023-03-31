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Сегодня, 08:33

Исполняющий обязанности тренера «Тоттенхэма» Стеллини: «Мы хотим работать до конца сезона, это наш клуб»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал свою работу в новой должности.

«Для меня большая честь, и я чувствую, что нахожусь в правильном положении, чтобы работать здесь. Это момент, в котором мы должны взять на себя ответственность и стать лучше, все вместе. Мы хотим усердно работать до конца сезона, это наш клуб», — цитирует Стеллини журналист Фабрицио Романо.

«Тоттенхэм» 27 марта объявил об увольнении Антонио Конте. Стеллини, который работал в его штабе, был назначен и. о. главного тренера до окончания сезона. Ранее 48-летний итальянец самостоятельно возглавлял только «Алессандрию» из третьего итальянского дивизиона.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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