Источник: Абрамович не хочет передавать Украине деньги от продажи «Челси»

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович отказывается передавать Украине деньги от продажи лондонского клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 56-летний бизнесмен не подписывает договор о передаче средств, поскольку хочет, чтобы часть от них была передана пострадавшим в России.

В марте 2022 года Абрамович объявил о том, что выставил на продажу «Челси», которым владел с 2003 года. Новым владельцем «синих» стал американец Тодд Боэли.

В минувшем сезоне «Челси» финишировал на 12-м месте в АПЛ. Это худший результат для лондонцев с сезона-1993/94.