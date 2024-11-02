Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:48

Источник: Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Кварацхелию

Алина Савинова
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет видеть в команде нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию, сообщает Caught Offside.

В пятницу «красные дьяволы» объявили о назначении Аморима главным тренером команды. 39-летний специалист возглавит «МЮ» 11 ноября.

По информации источника, португальский тренер рассматривает 23-летнего футболиста как возможную замену для вингера Антони. Отмечается, что «Наполи» оценивает Кварацхелию в 107 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Вместе с командой он стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23. Всего за неаполитанцев Хвича провел 100 матчей, в которых отметился 30 голами и 28 результативными передачами.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
Рубен Аморим

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя