Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:16

Источник: «Арсенал» согласился заплатить за Райса 115 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к переходу в «Арсенал», сообщает Mirror.

По информации издания, «канониры» готовы заплатить за хавбека «молотобойцев» 115 миллионов евро.

Сам игрок согласен на переход в «Арсенал», стороны продолжают вести переговоры.

24-летний англичанин выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне Райс провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холанн признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23

Агент Макаллистера отправится в Англию для переговоров с «Ливерпулем»