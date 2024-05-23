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Сегодня, 14:54

Источник: «Бавария» предлагает 10 миллионов евро за Компани, «Бернли» просит 20 миллионов

Руслан Минаев
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«Бавария» готова заплатить 10 миллионов евро за досрочное расторжение контракта тренера Венсана Компани с «Бернли», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, английский клуб хочет, чтобы сумма выросла в два раза — до 20 миллионов евро.

Отмечается, что условия личного контракта между мюнхенцами и тренером уже согласованы. Эту информацию также подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Компани с 2022 года возглавляет «Бернли». По итогам этого сезона АПЛ клуб занял 19-е место и вылетел в чемпионшип.

Венсан Компани
ФК Бавария
ФК Бернли
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