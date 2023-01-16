Источник: «Челси» готов заплатить за полузащитника «Брайтона» 73 миллиона евро

«Челси» готов заплатить за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо 73 миллиона евро, утверждает CBS Sports.

Однако «Брайтон» начнет переговоры в январе, если лондонцы предложат 85 миллионов.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник в составе «Брайтона» провел 15 матчей, в которых забил один гол. Контракт Кайседо с «чайками» действует до лета 2025 года.

Претендентами на Кайседо также называются «Ливерпуль» и «Ньюкасл», чей спортивный директор Дэн Эшуорт и приглашал полузащитника в «Брайтон» два года назад.