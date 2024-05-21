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21 мая, 23:28

Источник: «Челси» уволил Почеттино из-за «философских разногласий»

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Руководство «Челси» приняло решение уволить аргентинца Маурисио Почеттино из-за «философских разногласий», сообщает The Telegraph.

Согласно данным источника, между сторонами не было конфликта и острых противоречий. Их разногласия были «философскими» и касались динамики работы клубной структуры.

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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