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29 марта, 09:08

Источник: «Челси» ведет переговоры по переходу Уильямса из «Атлетика»

Камила Абдурахманова
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«Челси» начал переговоры о переходе 22-летнего вингера «Атлетика» из Бильбао — Нико Уильямса, сообщает TEAMtalk.

В контракте игрока есть пункт о возможности его досрочного расторжения за 58 миллионов евро. Однако, как отмечает источник, переход в «Челси» может не состояться, если лондонский клуб не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, так как Уильямс стремится выступать в наиболее престижных турнирах.

За текущий сезон Уильямс сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Источник: TEAMtalk
Нико Уильямс
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Челси
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