FA планирует пригласить Гвардиолу на пост главного тренера сборной Англии

Сегодня, 08:45
Футбольная ассоциация Англии (FA) может пригласить испанца Хосепа Гвардиолу, который возглавляет «Манчестер Сити», на пост главного тренера национальной команды, сообщает The Independent.
По данным источника, в FA готовы предложить специалисту должность в сборной Англии, если он покинет «Сити» в 2025 году.
Во вторник, 16 июля, Гарет Саутгейт подал в отставку с поста главного тренер национальной команды. 53-летний специалист тренировал коллектив с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.
На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.