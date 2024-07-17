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Сегодня, 08:45

FA планирует пригласить Гвардиолу на пост главного тренера сборной Англии

Виктория Кравченко
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Футбольная ассоциация Англии (FA) может пригласить испанца Хосепа Гвардиолу, который возглавляет «Манчестер Сити», на пост главного тренера национальной команды, сообщает The Independent.

По данным источника, в FA готовы предложить специалисту должность в сборной Англии, если он покинет «Сити» в 2025 году.

Во вторник, 16 июля, Гарет Саутгейт подал в отставку с поста главного тренер национальной команды. 53-летний специалист тренировал коллектив с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.

Хосеп Гвардиола
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Сити
Гарет Саутгейт
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