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Сегодня, 14:51

Источник: Фернандеш продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2027 года

Алина Савинова
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«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности о продлении контракта с полузащитником Бруну Фернандешем до июня 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, в новом соглашении будет присутствовать опция продления еще на один год. Все условия для его подписания уже подготовлены.

Действующий контракт 29-летнего португальского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026-го.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. На его счету 233 матча в составе английской команды во всех турнирах, в которых полузащитник отметился 79 голами и 66 результативными передачами.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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