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Источник: Гвардиола готов отпустить Холанна из «Манчестер Сити» при одном условии

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может покинуть английский клуб. По информации El Nacional, главный тренер команды Хосеп Гвардиола будет согласен отпустить норвежского форварда, но только при одном условии — после того, как футболист сыграет еще один сезон до лета 2026 года.

«Манчестер Сити» планирует за это время найти замену 24-летнему норвежцу.

Действующий контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний норвежец сыграл 22 матча во всех турнирах и забил 18 голов.

Эрлин Холанн. «Барселона» хочет купить Холанна следующим летом
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Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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