Источник: Гвардиола готов отпустить Холанна из «Манчестер Сити» при одном условии

Сегодня, 03:52
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может покинуть английский клуб. По информации El Nacional, главный тренер команды Хосеп Гвардиола будет согласен отпустить норвежского форварда, но только при одном условии — после того, как футболист сыграет еще один сезон до лета 2026 года.
«Манчестер Сити» планирует за это время найти замену 24-летнему норвежцу.
Действующий контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
В этом сезоне 24-летний норвежец сыграл 22 матча во всех турнирах и забил 18 голов.