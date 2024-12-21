Источник: Гвардиола готов отпустить Холанна из «Манчестер Сити» при одном условии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может покинуть английский клуб. По информации El Nacional, главный тренер команды Хосеп Гвардиола будет согласен отпустить норвежского форварда, но только при одном условии — после того, как футболист сыграет еще один сезон до лета 2026 года.

«Манчестер Сити» планирует за это время найти замену 24-летнему норвежцу.

Действующий контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний норвежец сыграл 22 матча во всех турнирах и забил 18 голов.