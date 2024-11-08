Источник: Гвардиола возглавит сборную Бразилии после окончания контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дождется окончания контракта с «горожанами», после чего возглавит сборную Бразилии, сообщает The Athletic.

Соглашение испанца с английским клубом истекает летом 2025 года. По данным источника, Бразильская футбольная конфедерация (CBF) ожидает, что специалист может продлить контракт еще на один год, и только после этого подписать контракт с южноамериканской сборной.

Действующий главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор возглавляет команду с января 2024 года.