Источник: Холанну грозит один день ареста из-за неоплаченного штрафа в 60 франков

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может быть арестован на один день из-за неоплаченного штрафа за нарушение ПДД в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Blick.

По данным источника, размер штрафа составляет 60 франков (около 7 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»). Отмечается, что из-за этого по законам Швейцарии футболист должен провести сутки в тюрьме.

В этом сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 17 матчей и забил 15 голов. Его контракт с горожанами действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 200 миллионов евро.