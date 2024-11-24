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Сегодня, 13:49

Источник: Холанну грозит один день ареста из-за неоплаченного штрафа в 60 франков

Руслан Минаев
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может быть арестован на один день из-за неоплаченного штрафа за нарушение ПДД в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Blick.

По данным источника, размер штрафа составляет 60 франков (около 7 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»). Отмечается, что из-за этого по законам Швейцарии футболист должен провести сутки в тюрьме.

В этом сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 17 матчей и забил 15 голов. Его контракт с горожанами действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 200 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити

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