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Сегодня, 16:32

Источник: игрока АПЛ арестовали на поле во время тренировки

Камила Абдурахманова
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Футболист АПЛ был арестован на тренировочной площадке по подозрению в создании интимного-видео без согласия партнера. Об этом сообщает The Sun.

По сообщению источника, на тренировку неожиданно пришли полицейские в штатском и увели спортсмена на допрос, который длился почти шесть часов. Сначала партнеры футболиста по команде подумали, что это шутка.

Как отмечается, игрока арестовали после заявления девушки, которая обвинила его в тайной съемке их интимной жизни без согласия. Она также добавила, что почувствовала себя оскорбленной и униженной, когда он выгнал ее через несколько минут после того, как они занимались любовью в его постели. Однако после допроса футболиста отпустили за отсутствием достаточных доказательств его вины.

В клубе отказались от комментариев.

Источник: The Sun
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Футбол
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