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Сегодня, 10:50

Источник: Каземиро отказался возвращаться в «Реал»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отказался возвращаться в «Реал», сообщает Trivela. По данным источника, бразилец считает закрытым этап в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что «сливочные» хотят вернуть 32-летнего футболиста на фоне большого количества травмированных игроков.

Каземиро выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 3 гола. Текущее соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал

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