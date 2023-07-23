Источник: Кейн ведет переговоры с «ПСЖ»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает вести переговоры о переходе с «ПСЖ», сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, парижский клуб недавно связывался с английским форвардом по поводу трансфера. Сообщается, что между клубами налажены хорошие отношения, что может облегчить сделку.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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