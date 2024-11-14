Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:38

Источник: Кейна исключили из состава сборной Англии за критику партнеров по команде

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не примет участия в матче 5-го тура Лиги наций с Грецией, сообщает Daily Star Sport.

По информации источника, 31-летнего футболиста вывели из состава из-за того, что он раскритиковал игроков, отказавшихся от вызова в национальную команду на ноябрьские матчи. Отмечается, что Кейна очень разозлило данное решение.

Ранее в интервью ITV Football форвард заявил, что сборная Англии должна быть превыше любой клубной ситуации.

Матч между Англией и Грецией пройдет в четверг, 14 ноября, на Олимпийском стадионе в Афинах. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Источник: Daily Star Sport
Харри Кейн
Футбол
Сборная Англии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Капризова назвали в числе кандидатов на «Харт Трофи»
«Спартак» проиграл «Динамо» в матче памяти Федора Черенкова
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя