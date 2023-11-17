Источник: клубы АПЛ планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов фунтов

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«Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов евро после вынесенного приговора команде за нарушение финансового fair-play, сообщает Daily Mail.
17 ноября стало известно, что АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков в текущем сезоне чемпионата Англии.
Боссы этих клубов недовольны тем, что очки сняли в этом сезоне, а не в прошлом. Тогда одна из этих команд могла бы избежать вылета.
В «Эвертоне» шокированы и разочарованы решением комиссии АПЛ.
После этого штрафа команда опустится с 14-го места в зону вылета и будет иметь четыре очка.