Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:32

Источник: клубы АПЛ планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов фунтов

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов евро после вынесенного приговора команде за нарушение финансового fair-play, сообщает Daily Mail.

17 ноября стало известно, что АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков в текущем сезоне чемпионата Англии.

Боссы этих клубов недовольны тем, что очки сняли в этом сезоне, а не в прошлом. Тогда одна из этих команд могла бы избежать вылета.

В «Эвертоне» шокированы и разочарованы решением комиссии АПЛ.

После этого штрафа команда опустится с 14-го места в зону вылета и будет иметь четыре очка.

ФК Бернли
ФК Лестер
ФК Лидс
ФК Эвертон
3
Обсудить
Читайте также
Врач Шветский рассказал о попытках связаться с Зеппельтом
Биография Владимира Минеева: российский боец ММА снимался в кино и поехал на СВО
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Де Брейне прокомментировал появление своей фамилии в списке соавторов песни рэпера Дрейка

Daily Mail: «Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ