Источник: клубы АПЛ планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов фунтов

«Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов евро после вынесенного приговора команде за нарушение финансового fair-play, сообщает Daily Mail.

17 ноября стало известно, что АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков в текущем сезоне чемпионата Англии.

Боссы этих клубов недовольны тем, что очки сняли в этом сезоне, а не в прошлом. Тогда одна из этих команд могла бы избежать вылета.

В «Эвертоне» шокированы и разочарованы решением комиссии АПЛ.