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Источник: клубы АПЛ считают снятие очков недостаточным наказанием для «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
Игроки &amp;quot;Манчестер Сити&amp;quot; после гола в ворота &amp;quot;Челси&amp;quot; 18 августа 2024 года.
Фото Reuters
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Представители клубов АПЛ считают возможное единоразовое снятие очков недостаточным наказанием для «Манчестер Сити» из-за финансовых нарушений, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в случае, если большая часть вины «горожан» будет доказана, альтернативным вариантом будет лишение клуба очков в течение нескольких сезонов подряд. Такого мнения придерживается неназванная влиятельная фигура в АПЛ.

Ранее эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр сообщил, что с «Манчестер Сити» могут снять до 100 очков за нарушение финансовых правил.

В феврале 2024 года АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении ошибочной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно. Кроме того, «горожане» подали ложные сведения о премиях игрокам и тренерскому штабу.

Слушания по делу о финансовых нарушениях английского клуба должны пройти в сентябре. Вердикт по делу будет вынесен к 2025 году.

ФК Манчестер Сити

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