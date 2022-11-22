Источник: Криштиану Роналду выбирает между «Ньюкаслом» и «Ан-Насром»

22 ноября, 23:20
Уже бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выбирает, где может продолжить карьеру. НА данный момент у него есть два основных варианта: английский «Ньюкасл» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, утверждает Marca.
Отметим, что оба клуба связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.
Перед началом чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду дал интервью британскому изданию The Sun, в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.
В текущем сезоне португалец сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования