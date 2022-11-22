Источник: Криштиану Роналду выбирает между «Ньюкаслом» и «Ан-Насром»

Уже бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выбирает, где может продолжить карьеру. НА данный момент у него есть два основных варианта: английский «Ньюкасл» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, утверждает Marca.

Отметим, что оба клуба связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.

Перед началом чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду дал интервью британскому изданию The Sun, в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.

В текущем сезоне португалец сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.