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Сегодня, 19:30

Источник: «Ливерпуль» объявит о назначении Слота в ближайшие 48 часов

Руслан Минаев
Арне Слот.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» в ближайшие 48 часов объявит о назначении Арне Слота главным тренером, сообщает Daily Mail.

По данным источника, мерсисайдцы заплатят «Фейеноорду», который на данный момент возглавляет 45-летний специалист, около 13 миллионов фунтов стерлингов за досрочное расторжение контракта.

23 апреля появилась информация, что нидерландец — основной кандидат на пост главного тренера «Ливерпуля». В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Слот работает с «Фейеноордом» с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фейеноорд
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