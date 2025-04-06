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6 апреля, 09:08

Источник: «Ливерпуль» выбрал потенциального сменщика для Конате

Камила Абдурахманова
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«Ливерпуль» рассматривает возможность ухода Ибраимы Конате — 25-летнего защитника, интересующего «ПСЖ», сообщает Africafoot.

В связи с этим мерсисайдцы изучают кандидатуру Сики Ньякате, защитника из «Браги», в качестве возможной замены.

Согласно источнику, в контракте Ньякате обозначена сумма отступных — 30 миллионов евро. Отмечается, что зимой защитником «Браги» интересовались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Ньякате сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
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