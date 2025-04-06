Источник: «Ливерпуль» выбрал потенциального сменщика для Конате

«Ливерпуль» рассматривает возможность ухода Ибраимы Конате — 25-летнего защитника, интересующего «ПСЖ», сообщает Africafoot.

В связи с этим мерсисайдцы изучают кандидатуру Сики Ньякате, защитника из «Браги», в качестве возможной замены.

Согласно источнику, в контракте Ньякате обозначена сумма отступных — 30 миллионов евро. Отмечается, что зимой защитником «Браги» интересовались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Ньякате сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.