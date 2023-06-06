Источник: Макаллистер сегодня пройдет медосмотр в «Ливерпуле»

Сегодня, 6 июня, полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер пройдет медосмотр в «Ливерпуле», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что зарплата полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера после подписания контракта с «Ливерпулем» составит 6 миллионов фунтов стерлингов в год.

Уход хавбека уже подтвердил главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби.

В сезоне-2022/23 Макаллистер провел 40 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.