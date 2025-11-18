Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов евро за Гюлера из «Реала»

18 ноября, 17:15
«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Реала» Арду Гюлера, сообщает Fichajes.
По информации источника, горожане готовы заплатить 100 миллионов евро за трансфер 20-летнего игрока. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Гюлер идеально вписался бы в его тактическую систему.
Турецкий полузащитник присоединился к «Реалу» в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за сливочных во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами. В октябре Гюлер был признан лучшим игроком «Реала».
Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Angeldust
С Рейндерсом не оч получилось у них, да. Хорошо он играл только в Милане.
18.11.2025
100% Верняки!!
Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru
18.11.2025
100% Верняки!!
Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Для начала лучше Литвина!Он уже сам не знает,где может играть,испортили игрока своими перестановками!
18.11.2025
тихоновнавсегда
Заберите Умярова.Идеально будет!
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Маловато будет!
18.11.2025