Источник: Мареска в будущем может возглавить «Ювентус»

«Ювентус» рассматривает главного тренера «Челси» Энцо Мареску в качестве потенциального кандидата на то, чтобы возглавить команду в будущем, сообщает Teamtalk со ссылкой на источник.

По данным источника, у 45-летнего итальянца есть сомнения относительно своего будущего в английской команде. При этом его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Мареска работает в «Челси» с 1 июля 2024 года. Под его руководством команда в 74 матчах одержала 46 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

«Ювентус» тренирует хорват Игор Тудор.