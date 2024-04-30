Источник: Салах решил остаться в «Ливерпуле» на один год

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял решением остаться в команде минимум на один сезон, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

31-летний египтянин передумал уходить в летнее трансферное окно. Ранее The Sun утверждал, что форвард покинет клуб вместе с главным тренером Юргеном Клоппом.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 41 матч, забил 24 гола и сделал 13 результативных передач.

Контракт футболиста с командой рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 65 миллионов евро.