Источник: Моуринью хочет вернуться в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет вернутся в «Челси», сообщает Daily Mail.

По информации источника, португальский тренер очень недоволен, что руководство римского клуба не поддерживает команду финансово. Представители Моуринью уже связывались с руководством лондонского клуба по вопросу возвращения специалиста.

Ранее португалец уже работал в «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Английская команда под его руководством трижды становилась чемпионом страны.

«Аристократы» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.