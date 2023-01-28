Источник: Моуринью хочет вернуться в «Челси»

Сегодня, 09:25
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет вернутся в «Челси», сообщает Daily Mail.
По информации источника, португальский тренер очень недоволен, что руководство римского клуба не поддерживает команду финансово. Представители Моуринью уже связывались с руководством лондонского клуба по вопросу возвращения специалиста.
Ранее португалец уже работал в «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Английская команда под его руководством трижды становилась чемпионом страны.
«Аристократы» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования