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Допинг

Сегодня, 10:00

Источник: Мудрик сдал положительный тест на допинг в составе «Челси»

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Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг в составе лондонского клуба, сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, после матчей Лиги наций в октябре и ноябре ни один из игроков сборной Украины не сдавал допинг-тесты. Таким образом, Мудрик не сдавал пробы между августовским и ноябрьским периодами контроля.

На данный момент 23-летний вингер отстранен от игр за «Челси» и ждет вскрытия пробы «B». Если она окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация. Окружение Мудрика считает, что допинг мог попасть в организм футболиста через пищу.

В этом сезоне украинец принял участие в семи матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Михаил Мудрик
Футбол
ФК Челси
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