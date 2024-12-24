Источник: Мудрик сдал положительный тест на допинг в составе «Челси»

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг в составе лондонского клуба, сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, после матчей Лиги наций в октябре и ноябре ни один из игроков сборной Украины не сдавал допинг-тесты. Таким образом, Мудрик не сдавал пробы между августовским и ноябрьским периодами контроля.

На данный момент 23-летний вингер отстранен от игр за «Челси» и ждет вскрытия пробы «B». Если она окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация. Окружение Мудрика считает, что допинг мог попасть в организм футболиста через пищу.

В этом сезоне украинец принял участие в семи матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.