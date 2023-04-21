Источник: Нагельсманн отказался от предложения возглавить «Челси»

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался от предложения стать новым главным тренером «Челси», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий специалист отказался от продолжения переговоров.

Ранее сообщалось, что он являлся основным кандидатом на пост главного тренер синих.

В начале апреля лондонцы объявили об увольнении Грэма Поттера, который возглавил клуб в сентябре прошлого года. До конца сезона команду тренирует Фрэнк Лэмпард.

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в АПЛ.