Источник: Почеттино близок к возвращению в «Тоттенхэм»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино в ближайшем будущем может вернуться в «Тоттенхэм», сообщает TBR Football.

По информации источника, нынешний тренер лондонского клуба Ангелос Постекоглу будет отправлен в отставку по окончании сезона, независимо от результатов «шпор» в Лиге Европы. Однако отмечается, что председатель «Тоттенхэма» Дэниел Леви пока не сказал Постекоглу о своем решении.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. В сентябре 2024 года аргентинец был назначен главным тренером сборной США по футболу.