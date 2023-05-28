Источник: Почеттино подписал контракт с «Челси»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал главным тренером «Челси», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт тренера будет рассчитан до 2026 года. По информации источника, Почеттино приступит к работе со следующей недели.

Ранее в АПЛ Почеттино тренировал «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Аргентинец уже год находится без работы после увольнения из «ПСЖ».

Главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард, контракт с которым был подписан до завершения сезона-2022/23.

«Синие» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ с 43 очками за 37 матчей.