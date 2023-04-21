Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:47

Источник: Почеттино провел предварительные переговоры с «Челси»

Telegram Дзен

«Челси» провел предварительные переговоры с Маурисио Почеттино о возможности его трудоустройства на роль главного тренера, сообщает talkSPORT.

51-летний аргентинец теперь является главным из пяти претендентов на данном этапе планирования руководства «синих». Бывший наставник «Тоттенхэма» был без работы с тех пор, как прошлым летом покинул «ПСЖ», и очень рассчитывает вернуться в английскую премьер-лигу в ближайшее время.

«Челси» уже проявлял интерес к Почеттино и интересовался его доступностью после того, как Томас Тухель покинул клуб в сентябре. Лондонцы намерены продолжить первоначальный контакт более официальными переговорами в ближайшее будущее.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.

После 31-го тура «синие» с 39 очками занимают 11-е место в АПЛ.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
Будут ли каникулы с 1 по 9 мая
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Сверхтяжелая ракета-носитель Starship взорвалась на четвертой минуте испытательного полета
Путин подписал указ о назначении Котюкова врио губернатора Красноярского края
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ: «Арсенал» — «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» — «Челси» и другие матчи 32-го тура