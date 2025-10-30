Источник: полузащитник «Манчестер Юнайтед» U21 Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское

30 октября, 12:54
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» U21 Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское, сообщает Telegram-канал Sport Baza.
По данным источника, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.
Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ».
В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.
Soulles2
Интересно, у тебя бомбит от новости, что отец Ибрагимова сказал, что эта новость совсем не новость, а утка ?
31.10.2025
Adminni
их слабая сторона пенальти)))
31.10.2025
Goodwill
Хорошо не пол сменил.
31.10.2025
fell62
во у хохлов то бомбит !!!
31.10.2025
Grinopel
Если накаченные или негры = сильные футболисты, что ж они при своей сверхдорогой лиге не могут ЧМ или ЧЕ взять?
30.10.2025
manenok.aleksandar
чушь не надо нести...Для начала фото его посмотри, а потом найди определения хач и чурка - это вообще совершенно разные понятия! И про тех кто принимает спортивное гражданство РФ в столь сложное время для страны - никогда не скажут про них "предатель"
30.10.2025
m_16
Ну и зря. Для здешних он всегда будет хачом, предателем Родины, чуркой и т.д.
30.10.2025
Фирсыч
Да, похоже Кейн - "последний из могикан".
30.10.2025
Adminni
Поварился там, увидел "местных" накаченных негров и дошло, что в английскую сборную ему не пробраться...
30.10.2025
Berkut-7
А смысл? в товарняках играть? да ещё неизвестно как он будет играть когда у него взрослая карьера начнётся, может на взрослом уровне он вообще не закрепится и тогда какая ему вообще сборная?
30.10.2025
shpasic
да, решил, что играть против Кубы, Катара и Иордании - гораздо престижнее.
30.10.2025
Фирсыч
Понял, что в сборную Англии не попасть?
30.10.2025