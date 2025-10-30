Источник: полузащитник «Манчестер Юнайтед» U21 Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» U21 Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.

Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ».

В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.