Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Англия

30 октября, 12:54

Источник: полузащитник «Манчестер Юнайтед» U21 Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское

Павел Лопатко

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» U21 Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.

Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ».

В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.

Источник: Sport Baza
12

  • Soulles2

    Интересно, у тебя бомбит от новости, что отец Ибрагимова сказал, что эта новость совсем не новость, а утка ?

    31.10.2025

  • Adminni

    их слабая сторона пенальти)))

    31.10.2025

  • Goodwill

    Хорошо не пол сменил.

    31.10.2025

  • fell62

    во у хохлов то бомбит !!!

    31.10.2025

  • Grinopel

    Если накаченные или негры = сильные футболисты, что ж они при своей сверхдорогой лиге не могут ЧМ или ЧЕ взять?

    30.10.2025

  • manenok.aleksandar

    чушь не надо нести...Для начала фото его посмотри, а потом найди определения хач и чурка - это вообще совершенно разные понятия! И про тех кто принимает спортивное гражданство РФ в столь сложное время для страны - никогда не скажут про них "предатель"

    30.10.2025

  • m_16

    Ну и зря. Для здешних он всегда будет хачом, предателем Родины, чуркой и т.д.

    30.10.2025

  • Фирсыч

    Да, похоже Кейн - "последний из могикан".

    30.10.2025

  • Adminni

    Поварился там, увидел "местных" накаченных негров и дошло, что в английскую сборную ему не пробраться...

    30.10.2025

  • Berkut-7

    А смысл? в товарняках играть? да ещё неизвестно как он будет играть когда у него взрослая карьера начнётся, может на взрослом уровне он вообще не закрепится и тогда какая ему вообще сборная?

    30.10.2025

  • shpasic

    да, решил, что играть против Кубы, Катара и Иордании - гораздо престижнее.

    30.10.2025

  • Фирсыч

    Понял, что в сборную Англии не попасть?

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Манчестер Юнайтед
    Читайте также
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя