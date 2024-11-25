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Сегодня, 10:09

Источник: ван Нистелрой может возглавить «Лестер»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может возглавить «Лестер», сообщает журналист Руди Галетти в соцсети. По данным источника, стороны уже начали переговоры.

Нидерландец работал в тренерском штабе манкунианцев с лета 2024 года. После увольнения главного тренера команды Эрика тен Хага, ван Нистелрой в течение 4 матчей исполнял обязанности тренера «МЮ».

24 ноября «Лестер» объявил об отставке Стива Купера. 44-летний валлиец возглавлял клуб с минувшего лета.

«Лестер» с 10 очками занимает 16-е место в таблице АПЛ.

ФК Лестер
Руд ван Нистелрой

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