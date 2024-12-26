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Сегодня, 09:18

Источник: Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем» до 2027 года

Алина Савинова
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах практически согласовал с клубом продление контракта, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года с опцией продления еще на один год. Нынешний контракт египтянина с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025-го.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. 32-летний форвард стал первым игроком в истории АПЛ с 10 голами и 10 передачами в четырех сезонах подряд.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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