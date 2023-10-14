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Сегодня, 14:13

Источник сообщил, что Тонали будет лечиться от лудомании

Виктория Кравченко
Сандро Тонали.
Фото Reuters
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Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали пройдет курс терапии от лудомании, сообщает Corriere della Sera.

Источник сообщает, что футболист давно признался семье, что у него есть игровая зависимость. Он завил, что раньше это было его «хобби», однако теперь на это уходит большая сумма денег.

Сотрудники прокуратуры предложили Сандро пройти курс терапии от лудомании, чтобы преодолеть проблему, он принял предложение.

Ранее стало известно, что Тонали и хавбеку «Галатасарая» Николо Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи.

12 октября футболисты были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии по подозрению в причастности к делу о ставках. Оба игрока покинули расположение национальной команды.

Сандро Тонали
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