«Спортинг» подтвердил: тренер Аморим уйдет в «МЮ» за 10 миллионов евро

«Спортинг» подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить 10 миллионов евро за досрочное расторжение договора с главным тренером португальского клуба Рубеном Аморимом, сообщает A Bola.

«МЮ» отправит своих представителей в Лиссабон для заключения соглашения. В ближайшее время Аморим возглавит клуб из Манчестера.

Ранее сообщалось, что 39-летний португалец подпишет с манкунианцами соглашение по схеме «2+1». Специалист будет зарабатывать в английском клубе около 8 миллионов евро в год.

Аморим возглавлял «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством лиссабонцы дважды становились чемпионами Португалии, два раза выиграли Кубок португальской лиги и один раз стали победителями Суперкубка страны.

28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Манкунианцы с 11 очками после 9 туров занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ.