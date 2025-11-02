Видео
2 ноября, 20:59

Источник: тен Хаг может возглавить «Вулверхэмптон»

Алина Савинова

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг может подолжить тренерскую карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает talkSPORT.

По инфомации источника, другими кандидатами на данный пост являются Брендан Роджерс, Уле-Гуннар Сульшер, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Сержиу Консейсау.

В воскресенье, 2 ноября, «Вулверхэмптон» объявил об отставке главного тренера Витора Перейры. Он работал в клубе с декабря прошлого года.

Тен Хаг с 2022 по 2024 год возглавлял «Манчестер Юнайтед». 1 июля 2025-го он стал главным тренером «Байера», из которого был уволен 1 сентября.

