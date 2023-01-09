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Сегодня, 19:39

Источник: Тодд Боэли отказался от должности спортивного директора «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Совладелец «Челси» Тодд Боэли отказался от должности временного спортивного директора клуба, утверждает Telegraph.

Эти функции будут разделены между техническим директором Кристофером Вивеллом и директором по поиску талантов и трансферам Полом Уинстенли.

Консорциум Боэли 7 мая 2022 года согласовал сделку по покупке «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича на сумму 5,3 миллиарда долларов.

Боэли занял должность спортивного директора после ухода из «Челси» Марины Грановской и Петра Чеха летом 2022 года и сам вел переговоры о трансферах.

ФК Челси
Тодд Боэли
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