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Сегодня, 08:25

Источник: Тухель является главным кандидатом на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с основным кандидатом на замену главному тренеру команды Эрику тен Хагу, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят видеть на этом посту Томаса Тухеля. Отмечается, что 51-летний немецкий специалист готов вернуться в АПЛ и считает, что английский футбол отлично соответствует его тренерской философии.

Тухель по окончании сезона-2023/24 покинул «Баварию» и на данный момент остается без работы. Ранее он тренировал «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» и другие команды.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне манкунианцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 7 очков за 6 матчей.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Томас Тухель
Эрик тен Хаг

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