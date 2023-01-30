Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:18

Источник: у Жоау Канселу был конфликт с Хосепом Гвардиолой

Иван Шитик
Корреспондент
Жоау Канселу.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Потенциальный переход защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Баварию» может быть связан с конфликтом между футболистом и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, утверждает Daily Mail.

Отношения между португальским защитником и испанским тренером постепенно ухудшались после чемпионата мира в Катаре. Канселу открыто высказывал недовольство решениями тренера и «негативно влиял на атмосферу» в команде.

«Бавария» возьмет Канселу в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро следующим летом.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Жоау Канселу
Хосеп Гвардиола
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В МОК высказались о концепции нейтрального флага для россиян перед Олимпиадой-2024
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Глава британского комитета признал участие Лондона в конфликте с РФ
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Вест Хэм» претендует на защитника «Эвертона» Кина

Полузащитник «Челси» Канте может летом перейти в «Ливерпуль»