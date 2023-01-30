Источник: у Жоау Канселу был конфликт с Хосепом Гвардиолой

Потенциальный переход защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Баварию» может быть связан с конфликтом между футболистом и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, утверждает Daily Mail.

Отношения между португальским защитником и испанским тренером постепенно ухудшались после чемпионата мира в Катаре. Канселу открыто высказывал недовольство решениями тренера и «негативно влиял на атмосферу» в команде.

«Бавария» возьмет Канселу в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро следующим летом.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.